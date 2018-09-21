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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае начали антикоррупционную проверку главы энергетического управления

CA-NEWS (CA) - Центральная комиссия компартии Китая по проверке дисциплины начала проверку в отношении заместителя председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам, начальника Государственного энергетического управления КНР Нура Бекри, говорится в сообщении ведомства.

«Заместитель руководителя государственного комитета по реформам и развитию, начальник государственного энергетического управления Нур Бекри подозревается в серьёзном нарушении партийной дисциплины. В настоящее время в его отношении начата проверка», - отмечается в тексте.

Подробностей о предполагаемых нарушениях не приводятся. По данным РБК, в китайском политическом сленге «нарушении партийной дисциплины» обозначают коррупцию.

Центральная комиссия по проверке дисциплины - один из важнейших органов компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в правоохранительные органы.

Нур Бекри - уроженец Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, северо-запад страны), уйгур по национальности. Вступил в ряды КПК в 1982 году, с 1998 по 2000 год был мэром города Урумчи (административный центр СУАР). С 2008 по 2014 год занимал должность председателя администрации автономного района, с декабря 2014 года возглавил ГЭУ страны.

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