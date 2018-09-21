Эффективные госслужащие Казахстана смогут рассчитывать на бонусы в виде годовой зарплаты, - АДГСПК

CA-NEWS (KZ) - Эффективные государственные служащие Казахстана смогут рассчитывать на бонусы. Об этом в ходе поездки в Акмолинскую область рассказал руководитель аппарата Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече с первыми руководителями государственных органов и районов области он ознакомил участников с предварительными итогами новой системы оплаты труда государственных служащих на основе факторно-балльной шкалы, которая демонстрирует повышение финансовой мотивации, привлекательности и конкурентоспособности государственной службы, а также обеспечение стабильности госаппарата. Апробация новой системы проводится в Агентстве, Министерстве юстиции, акиматах Астаны и Мангистауской области.

«Позитивным эффектом стал более чем двукратный рост заработных плат государственных служащих, в первую очередь, за счет внутренних резервов госорганов и сокращения разницы в оплате труда между центром и регионами. Таким образом, рядовой сотрудник региона и рядовой сотрудник центра будут получать почти равную заработную плату. Вместе с тем, возрастает привлекательность госслужбы: на одну вакансию сегодня претендуют шестеро, а в отдельных случаях конкурс достигает 60 человек на место» - отметил С.Ахметжанов.

Кроме того, по его словам, по результатам эффективности работы госслужащих за год им будут выплачиваться бонусы от 4 окладов и выше. В случае высоких показателей эффективности они смогут рассчитывать на бонус в размере годовой зарплаты.

Отмечается, что внедрение новой системы также способствовало оптимизации штатной численности и организационной структуры Агентства. Централизованы госзакупки и юридическая служба, оптимизированы бизнес-процессы документооборота. За счет оптимизации дополнительно повышена зарплата исполнителей.