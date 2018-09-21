Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

CA-NEWS (CA) - Президент Вьетнама Чай Дай Куанг скончался на 62 году жизни, сообщает AFP со ссылкой на на государственные СМИ. Данную информацию также сообщает агентство Reuters.

По данным местного издания «Vnexpress», президент страны скончался в результате болезни в пятницу в 10-05 по местному времени в больнице в Ханое.

Согласно заявлению, президент Чай Дай Куанг находился в критическом состоянии и получал медицинскую помощь во Вьетнаме и за рубежом.

Чай Дай Куанг находился на посту главы государства с апреля 2016 года.