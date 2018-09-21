РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане в одном из сел скончался фермер после того, как его урожай уничтожили представители хякимлика

CA-NEWS (TM) - В начале августа в одном из сел Йолетенского этрапа от сердечного приступа скончался дайханин (фермер), арендовавший поля для выращивания хлопка и зерна, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Причиной стало то, что накануне с проверкой в село прибыли представители этрапского хякимлика и обнаружили на полях всех дайхан — арендаторов посевы дынь и арбузов. Почти созревший урожай был уничтожен.

На арендованных землях дайхане обязаны выращивать хлопок и пшеницу, заказываемую государством. Деньги за сданный урожай фермеры получают один раз в год. При этом цена устанавливается самим государством по неясным критериям. Расходы же на аренду сельхозтехники и удобрения несут дайхане.

Из-за тяжелой экономической ситуации многие арендаторы засевают междурядья бахчевыми или кормовыми культурами, чтобы иметь дополнительный доход. Но властями это категорически запрещается. Поля регулярно проверяются комиссиями из региональных и местных хякимликов, в сопровождении участковых полицейских. Если обнаруживаются несанкционированные посевы, весь урожай уничтожается.

«Нарушения» были обнаружены еще на 15 участках этого дайханского объединения.

print
  • США рассматривают просьбу Польши об открытии военной базы на ее территории
  • Китай высадит космический зонд на Марс к 2021 году
  • Экс-глава Службы внешней разведки стал секретарем Совета безопасности Казахстана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×