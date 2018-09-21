В Туркменистане в одном из сел скончался фермер после того, как его урожай уничтожили представители хякимлика

CA-NEWS (TM) - В начале августа в одном из сел Йолетенского этрапа от сердечного приступа скончался дайханин (фермер), арендовавший поля для выращивания хлопка и зерна, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Причиной стало то, что накануне с проверкой в село прибыли представители этрапского хякимлика и обнаружили на полях всех дайхан — арендаторов посевы дынь и арбузов. Почти созревший урожай был уничтожен.

На арендованных землях дайхане обязаны выращивать хлопок и пшеницу, заказываемую государством. Деньги за сданный урожай фермеры получают один раз в год. При этом цена устанавливается самим государством по неясным критериям. Расходы же на аренду сельхозтехники и удобрения несут дайхане.

Из-за тяжелой экономической ситуации многие арендаторы засевают междурядья бахчевыми или кормовыми культурами, чтобы иметь дополнительный доход. Но властями это категорически запрещается. Поля регулярно проверяются комиссиями из региональных и местных хякимликов, в сопровождении участковых полицейских. Если обнаруживаются несанкционированные посевы, весь урожай уничтожается.

«Нарушения» были обнаружены еще на 15 участках этого дайханского объединения.