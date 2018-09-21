В вузах Узбекистана продлен срок оплаты контракта

CA-NEWS (UZ) - В вузах Узбекистана продлены сроки оплаты контракта и «супер-контракта». Студенты 1-го курса бакалавриата и магистратуры получили возможность оплатить обучение до 30 сентября, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее первокурсники должны были внести не менее половины стоимости контракта до 15 сентября.

Кроме того, решением Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения утверждены максимальные сроки для оплаты "супер–контрактов". Отныне, студенты, должны внести его стоимость до 31 октября.

В этом году в 60 вузов страны и их 19 филиалов на дневные отделения бакалавриата приняты 69460 студентов, из них на платно-контрактной основе — 51791 человек.