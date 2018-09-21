РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В вузах Узбекистана продлен срок оплаты контракта

CA-NEWS (UZ) - В вузах Узбекистана продлены сроки оплаты контракта и «супер-контракта». Студенты 1-го курса бакалавриата и магистратуры получили возможность оплатить обучение до 30 сентября, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее первокурсники должны были внести не менее половины стоимости контракта до 15 сентября.

Кроме того, решением Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения утверждены максимальные сроки для оплаты "супер–контрактов". Отныне, студенты, должны внести его стоимость до 31 октября.

В этом году в 60 вузов страны и их 19 филиалов на дневные отделения бакалавриата приняты 69460 студентов, из них на платно-контрактной основе — 51791 человек.

print
  • В Астрахани пройдет выставка «Сделано в Казахстане»
  • США рассматривают просьбу Польши об открытии военной базы на ее территории
  • После выхода из Евросоюза Великобритания ограничит приток дешевой рабочей силы из ЕС
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×