Узбекские власти запретили праздновать юбилей народного поэта Рауфа Парфи

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане запретили праздновать 75-летний юбилей народного поэта Рауфа Парфи, который должен был состояться 25 сентября в Национальной библиотеке в Ташкенте. В знак протеста против такого решения властей представители творческой интеллигенции запустили в Facebook’е кампанию с хэштегом #parfimaniya, передает centralasian.org.

В ходе вечера памяти, посвященного 75-летнему юбилею народного поэта Узбекистана Рауфа Парфи, должны были прозвучать его стихи и зачитаны лекции о творчестве поэта. Кроме того, должен был состояться показ сценки, подготовленный на основе его стихов. Организаторы мероприятия сообщали, что в вечере памяти поэта примут участие по меньшей мере 150 человек.

По словам собеседника, представившегося сотрудником пресс-службы Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, проведение 75-летнего юбилея народного поэта Рауфа Парфи было отменено по приказу «сверху». "Нам в устной форме приказали срочно отменить данного мероприятие и провести какое-нибудь другое", – сказал он. Сотрудник отказался называть имя чиновника, от которого поступил приказ об отмене вечера памяти.

Старшая дочь Рауфа Парфи Муножот Парпиева сказала, что обращалась в администрацию президента, но не смогла получить никакого ответа.

– Проведение 75-летнего юбилея моего покойного отца было запрещено 18 сентября. Мне и организаторам мероприятия сообщили, что проведение юбилея «запрещено». Чиновники, которые унижали его при жизни, запрещают его даже после смерти. Пять лет назад мы тоже получали отказ на проведение 70-летнего юбилея отца в Национальной библиотеке. Проведение мероприятия отменили за несколько минут до его начала. Если бы сейчас отец был жив, то он лишь ухмыльнулся бы, услышав об этом запрете, – сказала Муножот Парпиева.

​Пресс-секретарь Министерства культуры Узбекистана Мавлюда Аскархаджаева сказала, что мероприятие, связанное с празднованием 75-летнего юбилея Рауфа Парфи, «перенесено на другой день». "В скором времени будет издана большая книга поэта. Именно по этой причине день юбилея был перенесен на другой. Крупное мероприятие состоится вместе с презентацией книги", – сказала она.

После запрета властей на проведения мероприятия, посвященного 75-летнему юбилею поэта Рауфа Парфи, представители творческой интеллигенции Узбекистана запустили в Facebook’е кампанию с хэштегом #parfimaniya.

Известный поэт тюркского мира Рауф Парфи умер 28 марта 2005 года в Ташкенте.