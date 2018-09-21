Таджикистан и Узбекистан проводят совместные военные учения

CA-NEWS (TJ) - Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов 21 сентября прибыл в Таджикистан для участия в совестных таджикско-узбекских военных учениях на полигоне Чорухдаррон Согдийской области.

По данным местных СМИ, А.Азизова встретил министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Они наблюдают за ходом совместных военных учений «Нерушимое братство-2018».

С таджикской стороны в мероприятии принимают участие 17 тыс. военнослужащих. С узбекской стороны в учениях задействована живая сила, тяжелая техника и авиация. По легенде, на территории двух стран проникает группа террористов, которые должны быть уничтожены скоординированными действиями военных.

Отмечается, что по итогам учений активные участники будут награждены подарками министерств обороны Таджикистана и Узбекистана.