Трамп потребовал от ОПЕК «немедленно снизить цены на нефть»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем ближневосточные государства, без нас стабильность в регионе вряд ли сохранится надолго, и, тем не менее, они все продолжают повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!», - написал Трамп.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2018 г.

Как сообщается на сайте биржи ICE, цена фьючерсов на нефть марки Brent составила $79 за баррель.

В последние несколько месяцев американский лидер подверг ОПЕК резкой критике.

По данным Reuters, рост цен на бензин в США может стать головной болью для Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, ставя под сомнения заявления республиканцев о том, что снижение налогов и отказ от лишнего федерального регулирования помогли стимулировать рост экономики США.

В июне страны ОПЕК договорились увеличить объем добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн барр. в сутки. Как заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, фактически нефтедобыча составит 600 тыс. барр. в сутки, потому что «несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство».