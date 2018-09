Трамп потребовал от ОПЕК «немедленно снизить цены на нефть»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем ближневосточные государства, без нас стабильность в регионе вряд ли сохранится надолго, и, тем не менее, они все продолжают повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!», - написал Трамп.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!