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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп потребовал от ОПЕК «немедленно снизить цены на нефть»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем ближневосточные государства, без нас стабильность в регионе вряд ли сохранится надолго, и, тем не менее, они все продолжают повышать цены на нефть! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!», - написал Трамп.

Как сообщается на сайте биржи ICE, цена фьючерсов на нефть марки Brent составила $79 за баррель.

В последние несколько месяцев американский лидер подверг ОПЕК резкой критике.

По данным Reuters, рост цен на бензин в США может стать головной болью для Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, ставя под сомнения заявления республиканцев о том, что снижение налогов и отказ от лишнего федерального регулирования помогли стимулировать рост экономики США.

В июне страны ОПЕК договорились увеличить объем добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн барр. в сутки. Как заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, фактически нефтедобыча составит 600 тыс. барр. в сутки, потому что «несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство».

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