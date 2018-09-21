РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобороны России обосновало подлинность данных о сбившей ​Boeing MH17 ракете
Предыстория: В данных Минобороны о сбившей над Украиной Boeing ракете нашли нестыковки

CA-NEWS (CA) - В Министерстве обороны России прокомментировали заявление Киева о том, что предоставленная российским военным ведомством информация, согласно которой стало известно, что ракета, сбившая в июле 2014 года пассажирский Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, имела украинское происхождение, не соответствует действительности. Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос РБК.​

В министерстве сообщили, что при создании этой ракеты на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации, куда входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты. «При этом формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», - рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что если эталонный формуляр, то есть «подлинник», приходил в негодность, то вместо него создавалась точная копия («восстановленный подлинник»). С него, как отметили в министерстве, также продолжалось тиражирование формуляров.

«Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 г. подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись», - пояснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что подобная схема разработки и ведения технической документации действовала на всех предприятиях СССР, включая Украину.

17 сентября руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин назвал серийный номер ракеты, сбившей Boeing MH17 на востоке Украины. Он сообщил, что ракета была изготовлена в 1986 году. По его словам, после выпуска ее передали воинской части на территории Украинской ССР. Генерал заверил, что после распада Советского Союза ракета с территории Украины не вывозилась, а 223-я зенитно-ракетная бригада, на вооружении которой она стояла, после распада СССР ​вошла в состав Вооруженных сил Украины.

Позднее «Новая газета» обратила внимание на нестыковки в предоставленных Минобороны данных. По версии газеты, в рассекреченных документах были несовпадения в датах и нетипичное написание цифры «2».

print
  • Президент Узбекистана принял делегацию США
  • Представители Китая, Монголии и России обсуждают строительство экономического коридора
  • В Таджикистане проблемные кредиты банков превысили $200 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×