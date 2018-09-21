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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан станет самым крупным игроком на мировом рынке не только по объемам производства урана, но и продаж, - глава «Казатомпрома»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 сентября встретился с председателем правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжаном Пирматовым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подчеркнул, что «Казатомпром» является одной из крупных национальных компаний в Казахстане и занимает ведущие позиции в мировой атомной промышленности.

Глава компании доложил об основных итогах и перспективах деятельности компании.

«Мы тщательно проанализировали сложившуюся ситуацию в мировой атомной отрасли и приняли новую стратегию развития. За 2017 год и за 8 месяцев текущего года компания выполнила все производственные и финансовые планы. Ожидается, что в этом году выплата дивидендов увеличится более чем в 2 раза по сравнению с результатами прошлого года», - сказал Г.Пирматов.

По информации руководителя «Казатомпрома», в текущем году объемы продаж урана превысят средние показатели за последние три года. Таким образом, компания станет самым крупным игроком на мировом рынке не только по объемам производства, но и продаж.

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