РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай призвал США к искренности и надлежащему поведению в торговле

CA-NEWS (CA) - Китай надеется, что США проявят искренность и примут меры, чтобы исправить свое поведение, сообщило министерство коммерции КНР в четверг, после того как страны обменялись новыми пошлинами на импорт товаров, обострив напряженность в сфере торговли, сообщает Reuters.

Китай сообщил, что введет пошлины на импорт американских товаров стоимостью около $60 миллиардов в ответ на новые тарифы США на импорт китайской продукции стоимостью около $200 миллиардов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ограничениями, если Пекин примет меры против работников американской сельскохозяйственной и промышленной отрасли, обвинив Китай в попытке повлиять на выборы в США.

«Китай вынужден принимать ответные меры, и они полностью направлены на защиту наших интересо», - сказал официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на брифинге в Пекине.

«Они также направлены на защиту глобального режима свободной торговли и никак не касаются внутренней политики США», - отметил он.

print
  • Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии
  • Узбекистанцев, раскаявшихся за участие в запрещенных организаций, освободят от уголовной ответственности
  • В России мигрант из Узбекистана получил 23 года за убийство 60-летней женщины
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×