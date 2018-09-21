Китай призвал США к искренности и надлежащему поведению в торговле

CA-NEWS (CA) - Китай надеется, что США проявят искренность и примут меры, чтобы исправить свое поведение, сообщило министерство коммерции КНР в четверг, после того как страны обменялись новыми пошлинами на импорт товаров, обострив напряженность в сфере торговли, сообщает Reuters.

Китай сообщил, что введет пошлины на импорт американских товаров стоимостью около $60 миллиардов в ответ на новые тарифы США на импорт китайской продукции стоимостью около $200 миллиардов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ограничениями, если Пекин примет меры против работников американской сельскохозяйственной и промышленной отрасли, обвинив Китай в попытке повлиять на выборы в США.

«Китай вынужден принимать ответные меры, и они полностью направлены на защиту наших интересо», - сказал официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на брифинге в Пекине.

«Они также направлены на защиту глобального режима свободной торговли и никак не касаются внутренней политики США», - отметил он.