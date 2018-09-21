В Душанбе представители стран СНГ обсуждают возможности трудоустройства безработного населения
- Таджикистан, общество
- 14:10, 21 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 21 сентября проходит заседание консультативного совета Содружества Независимых государств по труду, миграции и социальной защите населения.
По данным местных СМИ, члены совета рассмотрят шестнадцать вопросов. Подводятся итоги сотрудничества стран СНГ в социально-трудовой сфере и намечаются задачи на перспективу. Участники заседания обсуждают социально-трудовую ситуацию в государствах и принимаемые меры в этой области.
Кроме того, участники обсудят инициативы рбочей группы к проекту общих принципов сотрудничества государств СНГ в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы.
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