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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе представители стран СНГ обсуждают возможности трудоустройства безработного населения

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 21 сентября проходит заседание консультативного совета Содружества Независимых государств по труду, миграции и социальной защите населения.

По данным местных СМИ, члены совета рассмотрят шестнадцать вопросов. Подводятся итоги сотрудничества стран СНГ в социально-трудовой сфере и намечаются задачи на перспективу. Участники заседания обсуждают социально-трудовую ситуацию в государствах и принимаемые меры в этой области.

Кроме того, участники обсудят инициативы рбочей группы к проекту общих принципов сотрудничества государств СНГ в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы.

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