Посольство Таджикистана в Ашхабаде опровергло смерть женщины в очереди за визой

CA-NEWS (TM) - Посольство Таджикистана опровергло информацию о смерти женщины в очереди за визой в Ашхабаде, сообщает пресс-служба таджикского МИД.

«17 августа упомянутая гражданка сопровождала своего сына Атамурата, который обратился в консульский отдел посольства для получения таджикской учебной визы. Находясь у здания в Ашхабаде, женщина почувствовала резкое недомогание, в связи с чем была вызвана машина скорой помощи, врачи которой оказали ей необходимую медицинскую помощь, полностью нормализовав состояние ее здоровья», - говорится в сообщении.

Атамурат, ее сын, подтвердил, что распространенная информация о смерти его матери является ложной и подчеркнул, что в настоящее время она проживает в добром здравии в Лебапском велаяте, этрапе Керки.

Посольство Таджикистана в Туркменистане подчеркивает, что, несмотря на большое количество людей, обращающихся за получением виз в Таджикистан и существующие в настоящее время технические сложности, связанные с электронным оформлением виз, консульский отдел посольства прилагает все усилия для их выдачи в соответствии с установленным регламентом.