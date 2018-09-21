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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Таджикистана в Ашхабаде опровергло смерть женщины в очереди за визой
Предыстория: В Ашхабаде женщине стало плохо в очереди за визой в посольстве Таджикистана

CA-NEWS (TM) - Посольство Таджикистана опровергло информацию о смерти женщины в очереди за визой в Ашхабаде, сообщает пресс-служба таджикского МИД.

«17 августа упомянутая гражданка сопровождала своего сына Атамурата, который обратился в консульский отдел посольства для получения таджикской учебной визы. Находясь у здания в Ашхабаде, женщина почувствовала резкое недомогание, в связи с чем была вызвана машина скорой помощи, врачи которой оказали ей необходимую медицинскую помощь, полностью нормализовав состояние ее здоровья», - говорится в сообщении.

Атамурат, ее сын, подтвердил, что распространенная информация о смерти его матери является ложной и подчеркнул, что в настоящее время она проживает в добром здравии в Лебапском велаяте, этрапе Керки.

Посольство Таджикистана в Туркменистане подчеркивает, что, несмотря на большое количество людей, обращающихся за получением виз в Таджикистан и существующие в настоящее время технические сложности, связанные с электронным оформлением виз, консульский отдел посольства прилагает все усилия для их выдачи в соответствии с установленным регламентом.

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