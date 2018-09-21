В Узбекистане образована комиссия по борьбе с финансированием терроризма

CA-NEWS (CA) - В Узбекистане образована межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Постановление было подписано президентом Шавкатом Мирзиеевым в четверг, 20 сентября.

Комиссия имеет в составе представителей правоохранительных органов, министерств и ведомств, задействованных в этой сфере. Ее возглавил генеральный прокурор Отабек Муродов.

Комиссия создана для успешного сотрудничества с государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в 2019—2020 годах.

В декабре 2011 года в Узбекистане вступил в силу закон «О ратификации соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма». Соглашение было подписано в июне того же года. В настоящее время ЕАГ объединяет девять государств региона: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.