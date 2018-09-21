РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Муфтии стран Средней Азии договорились возрождать религиозные школы

CA-NEWS (KZ) - В Бишкеке муфтии Средней Азии подписали меморандум.

Как сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, в церемонии подписания приняли участие верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз, муфтий Узбекистана Османхан кажы Алимов, Кыргызстана - Максатбек кажы Токтомушев, Таджикистана - Саидмукаррам Абдукодирзода.

Документ предусматривает определение религиозных праздников в Средней Азии на один день, возрождение среднеазиатских религиозных школ, развитие общих традиций и традиционных обрядов, предотвращение религиозного экстремизма и терроризма, пропаганду нравственных ценностей, посещение исторических мест, перевод религиозных книг и т.д.

print
  • В Астане задержана подозреваемая в мошенничестве, бравшая деньги для детдомов
  • В Узбекистане создается общественная комиссия по защите детей от непрофессиональных журналистов
  • Школьник из Караганды стал двукратным чемпионом мира по моделированию судов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×