Муфтии стран Средней Азии договорились возрождать религиозные школы

CA-NEWS (KZ) - В Бишкеке муфтии Средней Азии подписали меморандум.

Как сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, в церемонии подписания приняли участие верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз, муфтий Узбекистана Османхан кажы Алимов, Кыргызстана - Максатбек кажы Токтомушев, Таджикистана - Саидмукаррам Абдукодирзода.

Документ предусматривает определение религиозных праздников в Средней Азии на один день, возрождение среднеазиатских религиозных школ, развитие общих традиций и традиционных обрядов, предотвращение религиозного экстремизма и терроризма, пропаганду нравственных ценностей, посещение исторических мест, перевод религиозных книг и т.д.