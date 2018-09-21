Телеканал «Узбекистан 24», показавший репортаж о «мини-юбках» школьниц, сменил директора

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте назначен новый директор телеканала «Узбекистан 24». Об этом сообщают источники Kun.uz.

Согласно данным издания, новым директором телеканала стал Мадамин Сафаров. Ранее он руководил телеканалом «Ёшлар» (Молодёжь).

Бывший руководитель телеканала «Узбекистан 24» Нодир Тулаганов теперь будет работать в качестве главного редактора. Отметим, что он проработал в должности директора телеканала «Узбекистан 24» чуть более года, с 21 августа 2017.

Пока не известно, кто назначен новым руководителем телеканала «Ёшлар».

Мадамин Сафаров родился в 1980 году в Кашкадарьинской области. Окончил Национальный университет. Ранее работал на телеканалах «Ёшлар» и «Ташкент».

По данным источников, в настоящее время финансовая ситуация на телеканале «Ёшлар» нестабильная. Сотрудники получают зарплату с опозданием, отмечает издание.