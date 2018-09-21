Специалисты Центральной Азии объединят усилия для проектов в области мультимедиа

CA-NEWS (UZ) - 24-26 сентября текущего года в Бишкеке пройдёт первая региональная лаборатория инноваций «Сторикрафт — Создаем. Играем. Вовлекаем.»

Проект организован в целях содействия регионального сотрудничества и совместному производству инновационного медиа-контента, связанного с предотвращением насильственного экстремизма (ПНЭ).

В течение трех дней 50 медиа специалистов, гражданских активистов и специалистов в области информационных технологий из стран Центральной Азии соберутся вместе и объединят свои усилия для доработки и улучшения своих проектов, используя опыт приглашенных непревзойденных экспертов в области мультимедиа.

Шесть наиболее устойчивых и перспективных проектов, представленные на Сторикрафт, получат суб-гранты в размере до 14 000 евро за проект.

Региональная лаборатория инноваций организована в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Интерньюс. В рамках проекта основное внимание уделяется национальным и региональным усилиям по предотвращению радикализации в Центральной Азии через расширение возможностей журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов. Проект нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения и простых граждан.