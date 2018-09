В ДТП на западе Афганистана погибло 15 человек

CA-NEWS (CA) - Как минимум 15 человек погибли на западе Афганистана в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает агентство Pajhwok.

Еще 35 получили травмы разной степени тяжести.

По данным агентства, ДТП имело место в провинции Фарах в пятницу ранним утром. Автобус, двигавшийся из провинции Фарах в сторону Кабула, столкнулся с грузовиком. Махри добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

BREAKING: Bus crashes in #Farah 's Balabluk district, witnesses say dozens killed or injured pic.twitter.com/cZEeFUyr3z

At lest 30 of passengers were killed or wounded an accident in #farah Provence western of #Afghanistan. pic.twitter.com/FtpVxSkDjF