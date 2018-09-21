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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полицейская служба Евросоюза рассказала об скором использовании смарт-контрактов для терактов

CA-NEWS (CA) - Согласно отчету отчету полицейской службы Евросоюза, в ближайшие годы злоумышленники начнут пользоваться смарт-контрактами для организации террористических атак и другой незаконной деятельности. Специалисты сообщили, что основную часть финансирования террористы получают традиционными способами, не используя криптовалюты, сообщает РБК.

В документе написано, что при организации недавних атак в Европе группировки не использовали цифровые деньги. Ранее они принимали пожертвования в биткоинах, но на них оплачивали развитие онлайн-инфраструктуры.

«Несмотря на явный потенциал, ни одна из террористических атак в Европе не была профинансирована криптовалютами. Большую часть террористы до сих пор принимают через обычные денежные переводы», - сказано в отчете Европола.

Эксперты подчеркнули, что биткоин остается самой популярной валютой среди преступников. При этом все больше злоумышленников обращают внимание на ориентированные на анонимность альткоины, такие как Monero и Zcash.

По результатам исследования полицейской службы Евросоюза, криптовалютные биржи, которые не соблюдают правила KYC могут быть выгодным каналом для отмывания денег. Также специалисты отметили, что скрытый майнинг стал новой тенденцией в мире киберпреступлений.

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