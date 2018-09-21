В Актобе в благодарность мамам построили центр духовно-нравственного воспитания

CA-NEWS (KZ) - В Актобе 21 сентября состоялось открытие первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания «Анага тагзым» («Дань уважения матерям»).

Как сообщает пресс-служба акимата области, проект реализован за счет средств спонсоров и жителей региона. Стоимость центра, возведенного в виде белоснежного платка матери, составляет 350 млн тенге.

По словам акима Бардыбека Сапарбаева, именно в этом здании многодетным матерям будут вручаться ордена.

Отмечается, что деятельность центра будет направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. Здесь будут вести образовательно-воспитательную работу подрастающего поколения, работать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие виды деятельности, что позволит развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.

В ходе экскурсии гости осмотрели национальный музей, экспозиционный зал, где посетители смогут ознакомиться с жизнью и подвигами ярких представительниц казахского народа, оставивших след в истории страны.