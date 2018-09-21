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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самый дорогой в мире дом стоимостью $446 млн выставили на продажу в Гонконге

CA-NEWS (CA) - Самый дорогой дом в мире продают в Гонконге на пике Виктория за $446 млн, сообщает Bloomberg в четверг, 20 сентября.

В этом доме размером 16,3 тысячи квадратных метров четыре спальни, а территория двора с парковкой и бассейном занимает всего 15 соток. Назвать его роскошным нельзя, отмечает агентство.

При этом дом расположен в одном из самых востребованных районов Гонконга. Небольшое здание 1991 года постройки с интерьером 90-х годов находится по адресу: ул. Middle Gap, 24, в престижном районе Гонконга - на пике Виктория, который местные жители называют просто «пик».

«Цена больше относится к земле, на которой он расположен, чем к самому дому», - поясняет Лоуренс Браун, старший консультант агентства недвижимости Executive Homes Hong Kong Ltd. «Дом довольно старый. Если за него готовы заплатить такую сумму, вероятно, его снесут и построят на этом месте другой», - отметил он.

Bloomberg пишет, что предыдущий рекорд по стоимости недвижимости на пике Виктория был поставлен в 2016 году. Тогда особняк был продан за 255 миллионов долларов.

Дом, сейчас выставленный на продажу, принадлежит инвестиционной компании Chuang's Consortium International Ltd, указывает Bloomberg.

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