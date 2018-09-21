Аким Северо-Казахстанской области раскритиковал предприятия региона за слабый менеджмент

CA-NEWS (KZ) - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов подверг критике предприятия региона за слабый менеджмент и за зависимость от бюджета.

Как сообщает пресс-служба акима СКО, он призвал руководителей предприятий искать новые рынки сбыта, осваивать новые виды производства.

«Неправильно соориентированы руководители предприятий. Есть госзаказ, работают, нет - сидят. Никто не хочет конкурировать, хоть что-то делать, думать. Это касается наших заводов, строительных компаний, предприятий легкой промышленности. Все за счет государственных денег хотим», — подчеркнул глава региона на заседании акимата.

Также К.Аксакалов призвал мукомольные заводы находить новые рынки сбыта продукции. По его словам, у мукомолов возникают проблемы с реализацией продукции в страны Средней Азии. Он отметил, что сейчас созданы все условия для экспорта зерна и муки в Китай.