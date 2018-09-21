США отмечает умеренное улучшение ситуации по детскому труду в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Министерство труда США опубликовало новые отчеты о детском труде, в которых отмечается умеренное улучшение ситуации в Узбекистане, сообщила пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

20 сентября текущего года Министерство труда США опубликовало 17-е издание своих ежегодных выводов по наихудшей форме детского труда (отчет TDA). Отчет TDA включает оценку действий правительства по продвижению усилий по ликвидации наихудших форм детского труда. Страны оцениваются по индикаторам, имеющим значительное, умеренное, минимальное или отсутствие продвижения. В этом году в отчете TDA отмечается, что Узбекистан впервые добился умеренного прогресса в результате существенного сокращения правительством Узбекистана мобилизации принудительного детского труда для сбора хлопка.

Министерство труда одновременно обнародовало дополнительный отчет под названием «Список товаров, производимых детским трудом или принудительным трудом». Список включает 148 товаров из 76 стран мира. В этом году из списка был удален хлопок из Узбекистана.

Соединенные Штаты высоко оценивают это важное достижение в Узбекистане и настоятельно призывают правительство продолжать предоставлять независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к мониторингу условий труда во время сбора хлопка через необъявленные визиты на места и наказывать должностных лиц, которые угрожают или задерживают наблюдателей, или требуют от детей приносить хлопок в школу, отметили в посольстве.