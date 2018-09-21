В Узбекистане победителям Азиатских игр в Индонезии выплатят по $5 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о поощрении победителей и призеров XVIII Азиатских игр, прошедших в Индонезии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, передают местные СМИ.

Спортсмены, завоевавшие на Азиаде золотые медали, будут награждены суммой в 5 000 долларов. Обладатели «серебра» получат по 3 000 долларов, а «бронзы» - по 2 000.

Напомним, что в этом году сборная Узбекистана привезла на родину 70 медалей - 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых, заняв пятое место в общекомандном зачете среди 45 стран-участниц Азиатских игр.