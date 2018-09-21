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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За 8 месяцев Узбекистан впервые в истории посетили более 10 тысяч туристов из Японии

CA-NEWS (UZ) - За 8 месяцев текущего года число японских туристов, посетивших Узбекистан, впервые в истории составило 10028 человек и на 154% превысило аналогичный показатель 2017 года.

Это стало возможным благодаря предпринимаемым правительством нашей страны мерам по привлечению туристов, а также деятельности посольства Узбекистана в Японии, сообщает ИА «Дунё».

В феврале этого года в целях создания благоприятных условий для развития туристического потенциала нашей страны введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран, в том числе Японии.

В Японии наблюдается огромный интерес к Узбекистану. В рейтинге ведущей туристической корпорации Японии HIS, опубликованном в начале июля этого года, Узбекистан занял второе место среди наиболее туристически привлекательных для японских граждан государств на летний период, отмечает агентство.

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