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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай назвал незаконными санкции США за покупки российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов
Предыстория: США ввели санкции против Китая за закупку российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов

CA-NEWS (CA) - Представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал грубым нарушением введение американским Минфином санкций против отдела вооружений Центрального военного совета КНР и его руководителя за покупку российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов, сообщает Би-би-си.

По его словам, если Вашингтон не отменит свои ограничения, то у этого решения «будут последствия».

Он отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе военно-техническое, осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

В четверг, 20 сентября, США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за то, что это ведомство купило у России истребители Су-35 и комплексы С-400. Ограничения были введены в рамках закона об антироссийских санкциях CAATSA, который подразумевает наказание за сотрудничество с российским оборонным сектором. В американский санкционный список попали департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу.

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