В КНБ Казахстана обсудили меры реабилитации семей, возвращающихся из зон террористической активности
CA-NEWS (KZ) - В Астане 21 сентября председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов провел заседание Антитеррористического центра.
Как сообщает пресс-служба КНБ, обсуждены меры по реабилитации и ресоциализации казахстанских семей, прибывающих из зон террористической активности. Рассмотрены пути повышения эффективности противодействия террористической пропаганде в сети Интернет, а также усиления профилактической работы уполномоченных органов в информационном пространстве.
По результатам заседания АТЦ приняты протокольные решения.
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