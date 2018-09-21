В КНБ Казахстана обсудили меры реабилитации семей, возвращающихся из зон террористической активности

CA-NEWS (KZ) - В Астане 21 сентября председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов провел заседание Антитеррористического центра.

Как сообщает пресс-служба КНБ, обсуждены меры по реабилитации и ресоциализации казахстанских семей, прибывающих из зон террористической активности. Рассмотрены пути повышения эффективности противодействия террористической пропаганде в сети Интернет, а также усиления профилактической работы уполномоченных органов в информационном пространстве.

По результатам заседания АТЦ приняты протокольные решения.