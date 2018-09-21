РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В КНБ Казахстана обсудили меры реабилитации семей, возвращающихся из зон террористической активности

CA-NEWS (KZ) - В Астане 21 сентября председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов провел заседание Антитеррористического центра.

Как сообщает пресс-служба КНБ, обсуждены меры по реабилитации и ресоциализации казахстанских семей, прибывающих из зон террористической активности. Рассмотрены пути повышения эффективности противодействия террористической пропаганде в сети Интернет, а также усиления профилактической работы уполномоченных органов в информационном пространстве.

По результатам заседания АТЦ приняты протокольные решения.

print
  • В Таджикистане собрали около 60 тыс. тонн хлопка
  • В МИД Туркменистана состоялись переговоры с японским агентством международного сотрудничества (JICA)
  • Школьник из Караганды стал двукратным чемпионом мира по моделированию судов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×