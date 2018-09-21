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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Видео опасного сближения трех самолетов в небе появилось в Сети

CA-NEWS (CA) - В Сети появилась видеозапись, сделанная из кабины пилота, когда один лайнер пролетает между двумя другими самолетами, сообщает британское издание Daily Mail.

Два пассажирских самолета пролетают друг над другом на высоте не более 600 метров, а потом третий пролетает прямо между ними. «Кажется, что катастрофа неизбежна, но воздушные суда благополучно разминулись», - отмечает издание.

«Это то, что вы не увидите со своего кресла у иллюминатора», - прокомментировал видео американский летчик Пэт Хобан Пэт Хобан.

По его словам, несмотря на кажущуюся опасность, никакой угрозы для пассажиров лайнеров не было. «Хотя снятый момент выглядит довольно эффектно, с соблюдением установленной правилами полетов дистанции, хорошо обученными пилотами и точным GPS на борту, эта ситуация не является поводом для тревоги», - сказал он.

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