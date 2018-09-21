Кыргызстан опережает страны Центральной Азии в рейтинге ФИФА, последнее место за Туркменистаном

CA-NEWS (KG) - Позиция национальной сборной Таджикистана по футболу осталась неизменной в сентябрьском рейтинге ФИФА, опубликованном 20 сентября.

Как сообщает издание «Авеста», Таджикистан в очередном рейтинге ФИФА, как и в рейтинге за август занимает 120 место среди 210 стран с 1156 рейтинговыми очками.

Лидируют в рейтинге с одинаковыми очками – 1729 очков Бельгия и Франция. Бразилия расположилась на третьем месте. В десятку лучших сборных также вошли Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.

Что касается стран постсоветского пространства, то Таджикистан в обновленном рейтинге ФИФА опережает Литву (126 место), Туркменистан (130 место), Латвию (131) и Молдову (173).

Из стран Центральной Азии, представленных в рейтинге ФИФА, перед Таджикистаном стоят Кыргызстан (91), Узбекистан (96) и Казахстан (118).