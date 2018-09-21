Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий вирус

CA-NEWS (CA) - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием. Об этом сообщил Нгуен Куок Чиеу, глава специального медицинского управления Вьетнама, ответственного за заботу о здоровье руководителей этой страны, сообщает VnExpress.

По его словам, от этого вируса нет лекарства. Это заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.

«Эксперты и врачи из Японии лечили президента около года, но нет лекарства, чтобы полностью излечить болезнь, ее можно было было только замедлить», - сказал Куок Чиеу.

По его словам, состояние президента резко ухудшилось накануне, 19 сентября, после чего его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а в 10:05 21 сентября, не приходя в сознание, скончался.

Дата похорон президента пока не определена, как и дата проведения новых выборов - президент Вьетнама избирается национальным собранием из числа депутатов.

Чан Дай Куанг занял этот пост в 2016 году.