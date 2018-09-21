РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий вирус
Предыстория: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

CA-NEWS (CA) - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием. Об этом сообщил Нгуен Куок Чиеу, глава специального медицинского управления Вьетнама, ответственного за заботу о здоровье руководителей этой страны, сообщает VnExpress.

По его словам, от этого вируса нет лекарства. Это заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.

«Эксперты и врачи из Японии лечили президента около года, но нет лекарства, чтобы полностью излечить болезнь, ее можно было было только замедлить», - сказал Куок Чиеу.

По его словам, состояние президента резко ухудшилось накануне, 19 сентября, после чего его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а в 10:05 21 сентября, не приходя в сознание, скончался.

Дата похорон президента пока не определена, как и дата проведения новых выборов - президент Вьетнама избирается национальным собранием из числа депутатов.

Чан Дай Куанг занял этот пост в 2016 году.

print
  • Экс-глава «Уздонмахсулот»: Повышение стоимости хлеба покончит с коррупцией
  • Майк Тайсон является владельцем апартаментов в крупнейшем градостроительном проекте в Ташкенте
  • Генпрокуроры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×