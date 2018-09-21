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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с начала года образовано более 3 млн тонн мусора

CA-NEWS (KZ) - Казахстан к 2030 году намерен долю переработки твердых бытовых отходов довести до 40%, к 2050 году – до 50%. Об этом 21 сентября на пресс-конференции в Астане сообщил вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай.

По его словам, за 8 месяцев в республике образовано порядка 3,2 млн тонн ТБО, из них переработано и утилизировано около 330 тыс. тонн, что составляет порядка 10,5% от общего объема. К концу года планируется довести долю переработки и утилизации мусора до 11%.

Он отметил, что сегодня акиматы областей, городов республиканского значения, столицы утвердили комплексы мер, что позволят развивать необходимую инфраструктуру, получать более качественное вторсырье, развивать рынок утилизации и переработки твердых бытовых отходов, а также сократить объем размещаемых на полигонах отходов.

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