РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Меркель публично оскорбила Мэй на саммите в Зальцбурге

CA-NEWS (CA) - Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала пожимать руку британскому премьеру Терезе Мэй на неформальной встрече лидеров ЕС в Зальцбурге. Об этом сообщает британское издание Express.

Увидев приближающуюся Меркель, Мэй улыбнулась и подалась вперед, но та проигнорировала ее и поздоровалась с остальными присутствующими, повернувшись к британскому премьеру спиной.

Express ранее cообщал, что, по словам Меркель, сказанным в частной беседе, Великобритании «придется пострадать» из-за Brexit. По словам журналиста «Би-би-си» Николаса Уотта, цитируемым изданием, канцлер ФРГ не собирается смягчать для британской экономики условия выхода из состава ЕС.

Тем временем в британском парламенте премьер-министром крайне недовольны: ее работу над выходом из ЕС осуждают за чрезмерную уступчивость и планируют сместить Мэй с поста главы правительства вскоре после официальной даты Brexit — 29 марта 2019 года.

В 2016 году более половины британцев проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. В июне этого года парламент принял билль о выходе из ЕС.

print
  • В Туркменистане в одном из сел скончался фермер после того, как его урожай уничтожили представители хякимлика
  • В Улан-Удэ пройдет выставка фарфора из Китая
  • Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым посетит Узбекистан
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×