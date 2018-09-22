Меркель публично оскорбила Мэй на саммите в Зальцбурге

CA-NEWS (CA) - Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала пожимать руку британскому премьеру Терезе Мэй на неформальной встрече лидеров ЕС в Зальцбурге. Об этом сообщает британское издание Express.

Увидев приближающуюся Меркель, Мэй улыбнулась и подалась вперед, но та проигнорировала ее и поздоровалась с остальными присутствующими, повернувшись к британскому премьеру спиной.

Express ранее cообщал, что, по словам Меркель, сказанным в частной беседе, Великобритании «придется пострадать» из-за Brexit. По словам журналиста «Би-би-си» Николаса Уотта, цитируемым изданием, канцлер ФРГ не собирается смягчать для британской экономики условия выхода из состава ЕС.

Тем временем в британском парламенте премьер-министром крайне недовольны: ее работу над выходом из ЕС осуждают за чрезмерную уступчивость и планируют сместить Мэй с поста главы правительства вскоре после официальной даты Brexit — 29 марта 2019 года.

В 2016 году более половины британцев проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза. В июне этого года парламент принял билль о выходе из ЕС.