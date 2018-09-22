Денежные переводы в Узбекистан составили $2,3 млрд за полгода

CA-NEWS (UZ) - В первом полугодии объем международных денежных переводов в Узбекистан составил 2,3 млрд долларов с учетом 600 млн долларов ввезенной наличной иностранной валюты, передает Газета.уз.

Объем получаемых физическими лицами международных денежных переводов в январе-июне составил 2,3 млрд долларов, сообщил Центральный банк Узбекистана.

Из этой суммы 600 млн долларов отнесены к наличной иностранной валюте, 1,1 млрд долларов, или 39%, — к трансфертам.

Переводы из Узбекистана в первом полугодии составили 401,1 млн долларов.

По итогам первого полугодия Узбекистан осуществил трансграничные переводы, в частности, с Россией (получено 1,7 млрд долларов, отправлено 201,2 млн долларов), Казахстаном (получено 136,2 млн долларов, отправлено 32,4 млн долларов), США (отправлено 83,6 млн долларов, получено 8,8 млн долларов), Турцией (отправлено 102,6 млн долларов, получено 47,6 млн долларов), Южной Кореей (отправлено 47,1 млн долларов, получено 4,7 млн долларов) и Израилем (отправлено 25,5 млн долларов, получено 2 млн долларов).

За счет трансфертных переводов физическим лицам из-за рубежа положительное сальдо вторичных доходов в первом полугодии достигло 552,7 млн долларов.