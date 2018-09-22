РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте прошёл рейд против свадебных кортежей

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 21 сентября прошел рейд против свадебных кортежей. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По данным ведомства, был остановлен кортеж из 4 автомобилей, двигавшихся в составе кортежа. В соответствии со статьей 129 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности водители автомобилей марки «Range Rover» были привлечены к ответственности за участие в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения.

По узбекскому законодательству, статья 129 - влечет наложение штрафа в сумме пяти минимальных размеров заработной платы или лишение права управления транспортным средством от шести месяцев до одного года.

print
  • ЕС не согласился на Brexit по плану премьер-министра Терезы Мэй
  • Узбекско-немецкая «MAN» поставит в Ташкент 40 автобусов с кондиционерами
  • В Узбекистане образована комиссия по борьбе с финансированием терроризма
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×