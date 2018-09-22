В Ташкенте прошёл рейд против свадебных кортежей

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 21 сентября прошел рейд против свадебных кортежей. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По данным ведомства, был остановлен кортеж из 4 автомобилей, двигавшихся в составе кортежа. В соответствии со статьей 129 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности водители автомобилей марки «Range Rover» были привлечены к ответственности за участие в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения.

По узбекскому законодательству, статья 129 - влечет наложение штрафа в сумме пяти минимальных размеров заработной платы или лишение права управления транспортным средством от шести месяцев до одного года.