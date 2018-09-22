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  22 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые в истории проведут кастрацию педофилу в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане впервые проведут химическую кастрацию преступника, осужденного за педофилию. В настоящее время в Туркестанской области страны проходит подготовка к кастрации, сообщает министерство здравоохранения Казахстана.

Поправки, разрешающие применять химическую кастрацию в качестве наказания за педофилию, были подписаны президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в апреле 2016 года. Они вступили в силу с 1 января 2018 года. По решению суда, преступника в возрасте от 18 лет могут заставить принимать препараты, снижающие половое влечение.

Как уточнили в минздраве, на проведение соответствующих медицинских мероприятий в 2018 году казахстанские власти выделили порядка 27 тысяч долларов. Туркестанская область стала первым регионом страны, подавшим заявку на проведение химической кастрации.

«По итогам восьми месяцев 2018 года поступила одна заявка от Туркестанской области», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

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