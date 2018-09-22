Глава КНБ Казахстана провел заседание антитеррористического центра

CA-NEWS (KZ) - В Астане 21 сентября председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба КНБ.

Участники встречи обсудили меры по реабилитации и ресоциализации казахстанских семей, прибывающих из зон террористической активности. Рассмотрены пути повышения эффективности противодействия террористической пропаганде в сети интернет, а также усиления профилактической работы уполномоченных органов в информационном пространстве.

В конце августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал контроль экстремистов, в том числе и возвращающихся из Сирии, основной работой службы внешней разведки Сырбар. «Необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов зарубежных стран. Держать на постоянном контроле приверженцев террористических идей, в том числе и тех, кто возвращается из Сирии. Это является основным направлением вашей работы», — сказал он руководителю службы Габиту Байжанову 27 августа.