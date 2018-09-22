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  22 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Тимур Жаксылыков назначен помощником президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Тимур Жаксылыков назначен помощником президента Казахстана, сообщается на сайте Акорды.

"Назначить Жаксылыкова Тимура Мекешевича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Жаксылыков в 1993 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "история", затем магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция) и в 2003 году окончил Казахский институт экономики и финансов по специальности "экономика".

Тимур Жаксылыков с 14 апреля 2017 года занимал должность члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике. В разные годы работал вице-министром национальной экономики, вице-министром индустрии и торговли, вице-министром экономического развития и торговли. Также в 2008-2009 годах занимал пост заместителя акима Астаны.

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