Казахстан пригласил Узбекистан в проект Транскаспийского маршрута

CA-NEWS (KZ) - Казахстан пригласил Узбекистан принять участие в развитии Траскаспийского коридора и вступить в международную ассоциацию "Транскаспийский международный транспортный маршрут". Об этом сообщила пресс-служба АО "НК "Казахстан темир жолы".

Как отмечается в сообщении, для координации деятельности железнодорожных, портовых администраций и логистических операторов на маршруте ТМТМ создана международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут". В ассоциацию входят железные дороги, паромные операторы и портовые администрации Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Румынии.

"Мы предлагаем узбекской стороне рассмотреть возможность вступления в члены ассоциации и принять участие в развитии Траскаспийского коридора", – отметил заместитель председателя правления "КТЖ" Санжар Елюбаев.

"Основными инфраструктурными объектами в этой логистической цепочке являются СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", порты Актау и Курык в Казахстане, Алят и Баку в Азербайджане, Поти, Батуми и Анаклия в Грузии, Констанца в Румынии, Черноморск и Изов в Украине. Открытие же новой ж.-д. линии Баку – Тбилиси – Карс придало дополнительный импульс данному проекту и открывает доступ к Турции и странам Южной Европы с дальнейшим доступом к Средиземному морю", – сказал С. Елюбаев.

Возможности казахстанской портовой инфраструктуры представлены на международной конференции в Ташкенте 20 сентября, в которой принял участие С. Елюбаев.

Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" приступила к своей деятельности с февраля 2017 года. Учредители ассоциации – АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Грузинская железная дорога". Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.