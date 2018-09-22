Монголия и США выразили обоюдную готовность соблюдать нормы ВТО по упрощению торговли

CA-NEWS (MNG) - Власти Монголии и США выразили обоюдную готовность соблюдать свои обязательства в соответствии с соглашением ВТО по упрощению процедур торговли, передает ТАСС.

Как отмечается в "дорожной карте" партнерства двух государств, опубликованной в пятницу на официальном сайте монгольского МИД, Улан-Батор и Вашингтон "выступают за создание более толерантного, процветающего и ориентированного на рынок региона, свободного от экономического принуждения".

Согласно документу, обе стороны заявили о своем стремлении бороться с коррупцией, содействовать защите прав на интеллектуальную собственность, "создавать новые благоприятные возможности для осуществления взаимовыгодной, свободной и справедливой торговли". Монголия и США также высказали намерение продолжать усиливать существующие двусторонние механизмы сотрудничества, активизировать экспорт природных ресурсов на американский рынок, совместно развивать монгольское сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор.

В "дорожной карте" подчеркивается, что Улан-Батор и Вашингтон будут предоставлять поддержку малому и среднему бизнесу путем реализации конкретных целевых программ и проектов. В качестве новых направлений для экономического взаимодействия были обозначены такие виды совместной деятельности, как строительство в Монголии объектов современной инфраструктуры здравоохранения, защита окружающей среды.

Экономическое сближение двух стран наблюдается на фоне ужесточающихся торговых войн Соединенных Штатов и Китая, в отношении которого Белый дом прибегает ко все более ярко выраженной протекционистской политике.