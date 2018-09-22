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  22 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана подписал Стратегию инновационного развития до 2021 года

CA-NEWS (UZ) - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждена стратегия инновационного развития республики на 2019–2021 годы. Документ обнародован 21 сентября в местной прессе.

Документом утверждены «Дорожная карта» реализации стратегии и целевые показатели инновационного развития Республики Узбекистан до 2030 года.

Главная цель стратегии – развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса.

Основными задачами стратегии определены вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса, повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок и др.

Указом министерствам и ведомствам поручено в месячный срок по согласованию с руководителями соответствующих комплексов Кабинета Министров утвердить программы развития на 3 года, предусматривающие взаимосвязанные правовые, экономические, социальные, организационные и технические меры по достижению целевых показателей, с принятием новых программ развития на последующие 3 года.

Документом также поручено обеспечить регулярное направление международным организациям необходимых данных и показателей для ежегодного включения Республики Узбекистан в рейтинг Глобального инновационного индекса.

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