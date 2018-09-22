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  22 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ: Трампа хотели признать недееспособным

CA-NEWS (CA) - Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн предлагал записать разговоры главы государства Дональда Трампа на диктофон, чтобы доказать его недееспособность. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации издания, Розенстайн хотел «показать хаос, поглощающий администрацию», чтобы сместить Трампа с должности. Согласно 25-й поправке к Конституции США, полномочия управления страной передаются вице-президенту, если президент оказывается не в состоянии осуществлять свои полномочия и обязанности.

Отмечается, что диктофонную запись он намеревался сделать весной 2017 года, находясь на посту две недели. Однако замыслы Розенстайна, «по всей видимости», не были реализованы, пишет газета. Заместитель генпрокурора назвал статью некорректной и фактически неверной.

Ранее 21 сентября американский лидер отложил публикацию документов по «российскому делу». По словам Трампа, министерство юстиции считает, что рассекречивание нескольких документов негативно скажется на расследовании.

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