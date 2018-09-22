Украина направила России ноту о непродлении договора о дружбе

CA-NEWS (CA) - МИД Украины направил России ноту о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «112 Украина».

Он отметил, что это очень важный момент, поскольку в ноте содержится подробная аргументация относительно нарушений Россией «всех существенных положений этого договора». Климкин добавил, что в самом договоре не указаны механизмы действия на случай его нарушения. «Даже не предусмотрена ни одна процедура урегулирования споров», — отметил Климкин.

Украинский МИД подготовил законопроект для приостановки договора, его должна принять Верховная рада.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По словам Климкина, в Киеве намерены пересмотреть все договоры с Москвой.

МИД России заявил, что отказ от автоматического продления договора является «антироссийским угаром» и вызывает сожаление. В российском ведомстве заявили, что Киев действует в ущерб не только отношениям двух стран, но и интересам самой Украины.

Договор между Россией и Украиной был заключен в 1997 году, 1 апреля 1999-го документ вступил в силу.