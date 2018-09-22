МИД РФ: российские дипломаты не пытались помочь Ассанжу бежать из Великобритании

CA-NEWS (CA) - Российские дипломаты не выходили на представителей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа или сотрудников посольства Эквадора в Лондоне с тем, чтобы организовать его выезд из Великобритании. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя статью британской газеты The Guardian, в которой речь идет о якобы подготовке побега Ассанжа дипломатами РФ.

"Российские дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании", - указано на сайте дипведомства РФ в пятницу в разделе недостоверных публикаций.

"Отдельно отметим, что попытки придать конспирологический характер встречам эквадорских дипломатов в российском посольстве не выдерживают критики. Посольство России в Лондоне поддерживает широкий круг контактов и проводит многочисленные и регулярные встречи с представителями аккредитованного в Великобритании дипломатического корпуса, что является нормальной дипломатической практикой в любой стране мира", - подчеркнули на Смоленской площади.

Издание со ссылкой на собственные источники утром в пятницу выступило с утверждением, что в 2017 году российские дипломаты встречались с людьми из окружения Ассанжа для того, чтобы обсудить возможность организации его побега из посольства, однако план был слишком рискованным, и от него решили отказаться, сообщило ТАСС.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Ассанж опасается, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые в Швеции обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.