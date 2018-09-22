Теракт на военном параде в Иране: ранены 20 человек, есть погибшие

CA-NEWS (CA) - В результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз на юге страны ранены не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок, сообщает телеканал Press TV.

На этот момент о произошедшем известно немного: неизвестные открыли огонь по собравшимся на праздник людям из-за стенда, есть погибшие. Силы безопасности и правоохранители ликвидировали четырех террористов: «четыре или пять».

Иранское агентство ISNA опубликовало на своей странице в Twitter первые кадры с места событий: машины «Скорой помощи», куда военные подносят раненых, брошенный кем-то на землю рюкзак с пятнами крови, взволнованные лица людей.

Наблюдавшие за парадом граждане сначала подумали, что стрельба – часть мероприятия, и только когда несколько человек получили ранения, поняли, что это атака боевиков.

По данным Tasnim, погибли от восьми до десяти военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), еще семь пострадали.

Сегодня, 22 сентября, во многих городах Ирана, в том числе и в странице страны Тегеране, проходят военные парады в память о семилетней ирано-иракской войне 1980 – 1988 годов.