ООН предупредила об угрозе массовой гибели жителей Йемена от голода

CA-NEWS (CA) - Гуманитарная ситуация в Йемене становится все хуже, заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, жителям страны грозит гибель от голода, передает КоммерсантЪ.



«Совет Безопасности запросил информацию о гуманитарной ситуации в Йемене. Если коротко, то она представляется мрачной. <…> Возможно, мы сейчас приближаемся к переломному моменту, после которого будет невозможно предотвратить массовую гибель людей в результате голода по всей стране»,— цитирует ТАСС замгенсека ООН.

Он пояснил, что почти все продовольствие в Йемене импортное. Это приводит к резкому росту стоимости продуктов приблизительно для 10 млн йеменцев. «Мы уже видим очаги голода, в том числе случаи, когда люди едят листья»,— рассказал господин Лоукок.

Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции вторглись в страну под предлогом возвращения власти изгнанному президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Сейчас хуситское движение «Ансар Аллах» и ядро бывшей партии «Всеобщий народный конгресс» контролируют около 20% территории Йемена, включая столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения Йемена.

17 сентября возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабская коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена Ходейда. Именно через него в страну идут поставки товаров первой необходимости. По данным международной правозащитной организации Save the Children, число детей, находящихся на грани голода в охваченном войной Йемене, может превысить 5 млн человек.