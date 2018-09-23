В Танзании спасатели вытащили на берег тела 200 погибших в результате крушения парома

CA-NEWS (CA) - В Танзании в результате крушения парома на озере Виктория погибли 218 человек. Причиной катастрофы стала перегруженность судна: на нем находились 400 человек, хотя оно было рассчитано на 100 пассажиров.

Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании достигло 218 человек. Как сообщает местный телеканал TBC, к этому часу из воды удалось вытащить более 200 тел.

По данным СМИ, на берегу озера в ряд стоят гробы, в которые кладут тела по мере доставки их на сушу. В связи со случившимся в стране объявлен четырехдневный траур по погибшим. Танзанийский лидер Джон Магуфури распорядился провести аресты всех, кто имеет отношение к этой катастрофе и допустил перегруз парома, что и стало причиной его крушения.

Согласно имеющейся информации, на корабле, мощности которого позволяли перевозку максимум 100 человек, на момент трагедии находились 400 пассажиров. Напомним, в ночь на 21 сентября на севере Танзании произошло крушение парома. Трагедия произошла всего в нескольких метрах от берега, однако сотни людей утонули, так как не смогли вовремя покинуть перевернувшееся судно. Согласно информации, поступившей через несколько часов после крушения, спасти удалось 37 человек.

22 сентября стало известно об обнаружении живого человека на затонувшем пароме. Инженер Альфонс Чарахани заперся в каюте и на время оказался в воздушном кармане. После поднятия на поверхность он был госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое. Тогда сообщалось, что водолазы надеются найти в подобных замкнутых помещениях других выживших.