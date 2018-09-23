США могут ужесточить правила выдачи грин-карт

CA-NEWS (CA) - Министерство внутренней безопасности США подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение правил выдачи грин-карт, сообщает Politico. Изменения затронут иммигрантов, уже живущих в стране на законных основаниях, и ударят, в первую очередь, по соискателям с низким достатком.

Согласно документу, власти США планируют при рассмотрении заявления на грин-карту учитывать, обращался ли иммигрант за какими-либо мерами социальной поддержки. Получение медицинских услуг по программе Medicaid, талонов на питание или социального жилья может стать «существенным отрицательным фактором». Также у соискателей могут попросить внести залог в размере до $10 тыс, передает КоммерсантЪ.

Как отмечает Politico, ужесточение правил получения грин-карт может заставить миллионы семей с низким достатком выбирать между социальной помощью и гражданством США. Правозащитники опасаются, что новая система ограничит доступ детей к продовольствию и здравоохранению.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что страна в 2019 году сократит квоту на прием беженцев до 30 тыс. человек. В текущем году квота установлена на уровне 45 тыс. беженцев.

В августе Американский союз защиты прав и свобод (ACLU) подал федеральный иск против администрации Дональда Трампа и генерального прокурора Джеффа Сешнса за их решение убрать домашнее насилие и бандитизм из перечня возможных причин предоставления убежища или статуса беженца.