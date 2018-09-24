Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, достигло 225 человек, сообщает Евроньюс со ссылкой на местные СМИ.

Паром затонул 20 сентября между островами Юкора и Буголора. На борту судна, рассчитанного на сто пассажиров находились свыше 400 человек. Паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

По данным Би-би-си, спасатели также обнаружили в корпусе перевернувшегося на озере Виктория парома живого человека - спустя два дня после катастрофы, в результате которой погибло более 200 человек.

Им оказался местный инженер по имени Альфонс Чарахани, которому удалось выжить, забравшись в воздушный карман в трюме парома. По словам спасателей, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Предполагается, что паром перевернулся в результате того, что пассажиры сгрудились на одном из его бортов. Спасатели продолжают находить тела утонувших, и общее число погибших постоянно растет.

В пятницу президент Танзании Джон Магуфули распорядился арестовать всех причастных к эксплуатации парома и объявил национальный траур продолжительностью четыре дня. В своем выступлении президент заявил, что к многочисленным жертвам привела халатность и что паром был очевидно перегружен.

Паром курсировал на самом напряженном маршруте, совершая восемь рейсов в сутки между островами Укара и Укереве, которые расположены рядом со вторым по величине городом страны Мванза. Паром был переполнен даже больше обычного, поскольку в городе Бугурора на острове Укереве тот день был рыночным.