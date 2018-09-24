РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, достигло 225 человек, сообщает Евроньюс со ссылкой на местные СМИ.

Паром затонул 20 сентября между островами Юкора и Буголора. На борту судна, рассчитанного на сто пассажиров находились свыше 400 человек. Паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

По данным Би-би-си, спасатели также обнаружили в корпусе перевернувшегося на озере Виктория парома живого человека - спустя два дня после катастрофы, в результате которой погибло более 200 человек.

Им оказался местный инженер по имени Альфонс Чарахани, которому удалось выжить, забравшись в воздушный карман в трюме парома. По словам спасателей, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Предполагается, что паром перевернулся в результате того, что пассажиры сгрудились на одном из его бортов. Спасатели продолжают находить тела утонувших, и общее число погибших постоянно растет.

В пятницу президент Танзании Джон Магуфули распорядился арестовать всех причастных к эксплуатации парома и объявил национальный траур продолжительностью четыре дня. В своем выступлении президент заявил, что к многочисленным жертвам привела халатность и что паром был очевидно перегружен.

Паром курсировал на самом напряженном маршруте, совершая восемь рейсов в сутки между островами Укара и Укереве, которые расположены рядом со вторым по величине городом страны Мванза. Паром был переполнен даже больше обычного, поскольку в городе Бугурора на острове Укереве тот день был рыночным.

print
  • После 20 лет рабства в Казахстане кыргызстанка встретилась с сестрой
  • США могут ужесточить правила выдачи грин-карт
  • В Танзании спасатели вытащили на берег тела 200 погибших в результате крушения парома
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×