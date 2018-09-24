В Казахстане закрылась треть оружейных магазинов

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане после введения новых правил закрылась треть оружейных магазинов, сообщает телеканал «Астана».

Согласно закону, подписанному в декабре 2016 года, оружейные магазины не могут размещаться в жилых зданиях, их владельцы должны были до июля этого года переехать в отдельно стоящие строения, расположенные не в местах массового скопления людей.

Поводом для пересмотра законодательной базы, направленной на противодействие терроризму и экстремизму, стал теракт 5 июня 2016 года в Актобе, во время которого сразу на два оружейных магазина было совершено нападение.

По словам вице-президента казахстанской оружейной ассоциации «Корамсак» Сергея Катнова, после введения новых правил не все предприниматели смогли продолжить бизнес. Это в основном те, чьи магазины располагались в жилых домах.

Он отметил, что до принятия закона в стране действовали 103 оружейных магазина. 35% из них на сегодняшний день полностью закрылись либо перестали продавать оружие.

«Ни один ствол, скажем так, на «черный рынок» не попал, сразу могу сказать. Большая часть оружия была сдана в департаменты внутренних дел. Сдавалось на хранение в основном теми магазинами, которые рассчитывают привести свой бизнес в соответствие и потом это оружие забрать. Это такой порядок прописан в законе. Мы за этим старались следить», – рассказал С.Катнов, добавив, что те предприниматели, которые решили закрыть бизнес, вернули свой товар поставщикам.

Однако спрос на оружие после введения новых правил не изменился, подчеркнул замглавы ассоциации.