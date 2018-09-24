Американский рэп-магнат Шуг Найт получит 28 лет тюрьмы. Он запустил карьеры Тупака и Снуп Догга

CA-NEWS (CA) - Американский рэп-магнат Мэрион Шуг Найт пошел на сделку с правосудием. Он согласился не оспаривать обвинение в наезде на двух человек, один из которых погиб, сообщает Би-би-си.

Прокуроры в свою очередь смягчили категорию убийства, которую вменяют Найту. В итоге 53-летний основатель лейбла Death Row Records проведет в тюрьме 28 лет вместо пожизненного срока, который ему грозил.

В январе 2015 года Найт сбил Терри Картера и Кле Бон Слоуна. Это произошло на парковке у ресторана после ссоры на тему съемок фильма о рэп-группе N.W.A. Один из ключевых участников N.W.A, которыхз считают прародителями гангста-рэпа - это Доктор Дре, выпускавший альбомы на лейбле Найта.

Картер скончался, Слоун получил серьезные травмы ног и головы. Найт сам сдался властям в тот же день. Адвокаты утверждали, что Найт не намеревался сбивать Слоуна и Картера, и что он просто хотел быстрее уехать с места конфликта.

Приговор продюссеру формально огласят в октябре. Из 28 лет, которые он получит в рамках соглашения со следствием, 22 - за преднамеренное убийство, шесть - за рецидив. Он уже сидел в тюрьме с 1996 по 2003 год. Его также неоднократно задерживали за хранение наркотиков.

Кто такой Шуг Найт?

Найт был сооснователем известной звукозаписывающей компании Death Row Records, ключевого лейбла Западного побережья США в начале 1990-х. После того, как у него начались проблемы с законом, компания обанкротилась, и ее продали на аукционе за $24 млн.

Death Row Records выпускала альбомы многих важнейших рэп-музыкантов. На лейбле выходили первые записи Тупака Шакура, Снуп Догга, Доктора Дре и многих других.

В машине Найта в 1996 году застрелили Тупака Шакура, который сидел на пассажирском кресле. Позже среди коллег исполнителя стала популярной версия, что целью нападения был сам Найт, а Шакур погиб случайно. Официального подтверждения этой версии нет.

В 2016 году Найт подал в суд на рэпера Криса Брауна, требуя компенсации за лечение после семи огнестрельных ранений, которые бывший глава Death Row Records получил на вечеринке Брауна двумя годами ранее. Тогда Найт уже находился под арестом за наезд на Слоуна и Картера.